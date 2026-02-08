あるトラブルの弁償のために、AIだけが親友の変わり者イケメン・甘海晴流(伊野尾慧)と「弁当を30回作る」という契約を交わした仕事に夢中な堅実女子・辛島菜帆（松本穂香）。毎日お弁当を食べる昼休みの50分間で心を通わせていく恋模様を描くラブコメディ『50分間の恋人』（ABCテレビ・テレビ朝日系列 毎週日曜夜10:15）。

©️ABCテレビ

主人公2人が勤めるのは、「相手会社の社員との交際発覚＝即クビ」というライバル同士のゲーム会社。その悪しき慣習は、私情込みでいがみ合う元夫婦の社長たちが元凶。天才ゲームクリエイター・晴流を抱えるパイレーツ社社長、栗原恭平演じる高橋光臣さんに、主人公カップルと同じくらい行く末が気になる元夫婦のライバル社長カップルについてじっくりお話をききました。

©️ABCテレビ

――主人公の晴流と菜帆カップルだけでなく、晴流の勤めるパイレーツ社社長・栗原恭平（高橋）と、菜帆の勤めるダブルスターズ社社長・杏野志麻（木村多江）の元夫婦の社長カップルも見どころになっていますよね。

そうですね。いつも意識しているのは、主役のカップル2人をどう盛り上げていくかということ。邪魔しちゃいけないけれど、おとなしくしていると支えにもならない。だったら思い切って、「この2人、結婚してたんだよね。当時どうなってたの？」と想像してもらえたらいいなと思って演じていました。



――恭平社長と志麻社長はマンガみたいなドタバタカップルなので、コメディ寄りの演技になると思うのですが。

僕のクランクインが、2話の多江さんとのバッティングセンターのシーンだったんです。かなりはちゃめちゃにやったら「オッケーです」となったので、「これが基準になるのか。だったらいろいろなことができるな、幅がある作品だな」と思いました。最初に制作側の容量が大きいことが分かったので、「やりたいだけやってやれ！」という感じになって（笑）。多江さんとも、コメディに振るところ、面白いところは思いっきり2人で楽しむという認識が最初のシーンでできあがったんじゃないかと思っています。

©️ABCテレビ

――お芝居的には「大げさな感じで行ってよし」という感じだったということですね。

そうですね。ポロっと出る恭平の津軽弁もそれに輪をかける要素でしたよね（笑）。覚えるのが大変でしたが、すごくキャラがたつ言葉だったので、恭平の色付けとしては良いものを頂いたなという感覚でした。



――志麻社長との元夫婦という関係については、どう思われましたか？

僕自身が「この2人、結婚していた時どうだったんだろう」とずっと想像していたんですよ。撮影前の顔合わせの時に、2人の出会いは「プロレスの試合を見に行ったとき、たまたま隣にいて、“1、2、3、ダー！”みたいなタイミングで意気投合した」という裏設定をきいて、「晴流と菜帆に負けないような大恋愛をしたんじゃないか」と思ったんです。見れば見るほど、最終回に行けば行くほど、この2人の関係性が見えてくればいいかなと思っています。

©️ABCテレビ

――前半はバチバチのライバルですが、後半に行くにつれて2人の関係性が変わっていきますよね。

そうなんです。秘密の時間が見えてくるんですよ～（笑）。若い2人だけじゃなくて、40を超えた大人のラブストーリーも見られそうなので、そこも楽しみにしていただけたら嬉しいです。



――どちらかといえば、恭平社長が志麻社長を引きずっている感じに見えますが。

そうですね。やはり女性の方がカラッと前に進んで、男性は意外とプライドが高いからバレたくなくて、強がっている感じですよね。恭平って本当に子供みたいで、無邪気というか、自分の感情を隠せないところが可愛らしいんですよ。見ている人にそう思われて、パイレーツ社の社員には「仕方ないな、この人」と思われる人であればいいなと思っています。

©️ABCテレビ

――恭平社長と志麻社長を見て、夫婦がうまくやっていく秘訣は何だと思われましたか。

やはり、妻の言うことに従うのが一番なのでは（笑）。

でも、恭平と志麻が2人でいる時は、志麻の方が支えるポジションな気もするんですよね……。別れてお互いが独立した今は、志麻の方が強くて、恭平の方がちょっとやわっとしているけれど、いざ2人で手を取ったら、志麻が後ろから支えて背中を押していくような、そういうパワーバランスなのかなとも思っています。



――これからの元夫婦の注目ポイントを教えてください。

恭平の想いは、2話ですでに漏れ始めていますが、まだ放送では、2人はいがみ合っているころですよね。元々夫婦だった2つの会社の社長たちが、結婚していた時はどういう思いでこの会社を2人で立ち上げて運営していたのか 。そしてなぜ別れて、今対立しているか……。2人をじっくり観察していると、後半への導線になっていくと思います。これからどんどん2人の関係が浮き彫りになってきますので、2人の気持ちを見逃がさないように楽しんでいただけたらと思います。

©️ABCテレビ

ドラマ『50分間の恋人』は、ABCテレビ・テレビ朝日系列で毎週日曜よる10時15分放送。放送終了後、TVerで見逃し配信。