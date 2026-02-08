妻の室井佑月さんと“SNSで対立”米山隆一氏敗れる…新潟4区は自民・鷲尾英一郎氏が当確　山形2区は“はえぬき大臣”鈴木農水相が圧倒

雪国での選挙戦を見ていきます。

極寒の戦いを制したのは？

【青森1区 自民・津島淳 当確】

大雪の中を駆け抜けた青森1区は、作家の太宰治を祖父に持つ自民党の津島淳さんが当選確実です。

接戦を制して、中道改革連合の升田世喜男さんに勝利しました。

【北海道12区 自民・武部新 当確】

家族の戦いが実を結びました！日本一広い選挙区、北海道12区での激戦は自民党の前職・武部新さんが6回目の当選確実です。

前回は、自民党の不記載問題による逆風で相手候補に7000票差まで詰め寄られていました。

【山形2区 自民・鈴木憲和 当確】

涙はうれし涙となりました。

山形2区は農林水産大臣の自民党・鈴木憲和さんが6回目の当選を確実にしました。

山形のコメ“はえぬき”にちなんで、自らを農水省の“はえぬき大臣”と呼ぶ鈴木さん、圧倒的な支持を集めました。

【新潟4区 自民・鷲尾英一郎 当確】

アピールは届きませんでした。

新潟4区で当選を確実にしたのは自民の元職・鷲尾英一郎さん。

中道の前職・米山隆一さんは、SNSでの対立が話題となった妻でタレントの室井佑月さんが前面には立たない選挙戦でしたが、鷲尾さんの国政返り咲きを許しました。