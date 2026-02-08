『M-1』王者・たくろう、4月から東京進出 大阪への感謝も「信じられないほどお世話に…」
『M-1グランプリ2025』王者のたくろう（赤木裕、きむらバンド）が8日、自身のYouTubeチャンネルを更新。東京進出を発表した。
【画像】おかわりしたくなる？ たくろう「やよい軒」オリジナルコンテンツに登場
配信冒頭に「4月から東京の方に拠点を移させていただきます。M-1も優勝させていただいて、このタイミングかなということで。信じられないほど、大阪にはお世話になりましたし。我々は4月からは東京に拠点を移させていただいて」と明かした。
昨年12月には『THE SECOND〜漫才トーナメント〜』で3代目王者となったツートライブ、セルライトスパが東京進出を発表。今年に入ってもカベポスター、ダブルヒガシが東京進出を発表するなど、相次いでいる。
たくろうは、きむらがNSC大阪36期、赤木が37期生。2016年3月にコンビ結成。19年「ytv漫才新人賞」準優勝、24年「NHK上方漫才コンテスト」準優勝。大きな賞レース優勝はなかった“苦労人”だが、『M-1』初の決勝進出で、ビッグタイトルをつかんだ。26年1月放送の日本テレビ系バラエティー『行列のできる法律相談所』2時間スペシャルでは、赤木がサプライズで結婚発表をしていた。
