MLB Japanが2月5日、Instagramを更新。WBC特別映像企画 『歓喜と挑戦の20年』のハイライトを投稿した。

「#イチロー の言葉が日本代表に火を灯す」と投稿されたのは、里崎智也（49）がWBCでのイチロー（52）とのエピソードを振り返る動画。里崎は「イチローさんがメジャーの選手なんて大したことないって言ってたんですよ」と振り返り、イチローがいきなり先頭打者ホームランを打ったことをしみじみと語った。

そして「ベンチに帰ってきて『な？』って言ってました」と笑いながら話し、「で、これいけるんちゃうか？という熱が一気に上がったっていうのはありますよね」と振り返った。映像全編はMLB公式YouTubeで公開されている。

【画像】イチローの打席場面（画像はMLB Japan Instagramより引用）

この投稿には、Instagramユーザーから「カッコ良すぎるぜイチロー」「鳥肌立った瞬間でした」「うっわ、なんやそのカッコよすぎる美談は！」「史上最高にカッコいい『な？』ではないだろうか」「さすがイチローとしか言いようがない」といったコメントが寄せられた。