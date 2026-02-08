2026年1月16日（金）から2月15日（日）まで、『大丸札幌店』地下1階菓子イベントスペースにて、バームクーヘン専門店『ねんりん家』のポップアップストアがオープンしています。

東京・銀座に本店を構える『ねんりん家』は、⽇本うまれのバームクーヘン専⾨店。永年の研究開発から生まれた独創的な食べ心地と味わいで誕⽣と同時に⾏列店となり、現在では東京を代表する味として愛されています。

昨年のバレンタインでは、連日完売の好評となった北海道でのポップアップストア。今年も最新作が登場しています！

最新作、『大丸札幌店』初登場の『ひとくちマウントバーム（ゴールドショコラ）』（3個入 1,404円）は、『ねんりん家』の代表作『マウントバーム しっかり芽』の生地を⼀層⼀層繊細に焼きあげて、中はしっとり熟成。濃厚なバタ―風味のバームクーヘンにゴールドショコラをとろりとかけた、特別な一品です。

丁寧に焦がした砂糖とミルク。ひと手間かけた材料から生まれたゴールドショコラ。まるでキャラメルのように、⾹ばしくコク深い味わいを楽しむことができます。

累計販売数175万本を超える、毎冬定番の『マウントバーム ブラウニー』（1本入 1,080円）。創業100年を超えるカカオメーカーが自家焙煎した、ナッティな味わいの“べネズエラ産カカオマス”にリニューアル。⼀世紀に渡り受け継がれるスイス‧フェルクリン社の“百年ココア”とともに生地に練り込み、⻑時間じっくりと焼きあげられています。

深いコクのチョコレートのうまみを幾層にも重ねた、重厚な味わいのバームクーヘンです。

『ひとくちマウントバーム（ゴールドショコラ＆ブラウニー）』（6個入 2,484円）は、最新作『ひとくちマウントバーム（ゴールドショコラ）』と冬限定『ひとくちマウントバーム ブラウニー』が食べ比べできるセット。こちらも人気です！

ねんりん家 ポップアップストア

期間：2026年1月16日（金）～2月15日（日）

場所：大丸札幌店 地1階菓子イベントスペース

※表示の価格は参考小売価格です。

※人気商品のため早期完売の可能性があります。

昨年は連日完売するほど大人気！ 今年も最新作とともに北海道へ上陸した『ねんりん家』。定番商品から最新作まで、どれも見逃せません！

北海道で購入することができるこの機会に、ぜひ味わってみてくださいね◎

