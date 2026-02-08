◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック スノーボード 女子パラレル大回転 予選(大会3日目/現地8日)

予選敗退となり現役最後の大会を終えた竹内智香選手がレース直後、競技人生を振り返りました。

2014年ソチ五輪の同種目で銀メダルを獲得し、今回で7大会連続の五輪出場となった竹内選手。今シーズン限りでの現役引退を表明して臨んだ今大会、予選22位で上位16選手が進出する決勝トーナメントへは残れませんでした。

竹内選手は「ここ数年の中で心技体すごくいいコンディションでスタートに立てた。予選1本目はすごく気持ちよかったが、気持ちよく滑りすぎた部分を2本目は修正していい滑りができた」とこの日の滑りを総括。「2本きっちりとそろえて決勝に行きたかったのは正直なところだが、1本がすごく長くて気持ちよいコースを滑れていい終わり方をできた」と語りました。

引退については「すごく寂しい気持ちや悲しい気持ちで終えていくような想像をしていた。しかし、本当にお腹いっぱいというか『もう十分』と思って終われたことが本当に幸せな終わり方じゃないかと思う」とコメント。

そして「時代が変わりゆく中で27年間、適応しながらここにいられたことは誇りにも思う。次のステージに行くには今日が最高の日だった」と晴れやかな表情を浮かべました。

「オリンピックを目指したからこそ、スノーボードに出会えたからこそ最高の人生になった」と語った竹内選手。27年間の競技人生を笑顔で終えました。