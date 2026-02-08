昨年のM―1グランプリを制したお笑いコンビ「たくろう」の赤木裕（34）ときむらバンド（36）が8日、コンビのYouTubeチャンネルで生配信を行い、東京進出を発表した。

きむらが「我々たくろう、4月から東京に移させていただきます！」。赤木も「よろしくお願いします！」と発表。きむらは「M-1も優勝させていただいて、このタイミングかなということで」と説明。赤木は「大阪の仕事もさせていただこうと思ってます、ただ（東京に）住むだけ」と続けた。併せて、大阪・よしもと漫才劇場で3月15日に卒業単独ライブ「たくろう」を行うことも発表した。

M-1優勝直後から去就が注目されていたコンビ。大会直後の会見では東京進出について、赤木は「今行かなきゃ、いつ行くんだという感覚もある。50―50くらいの（確率）」。木村は「大人としゃべらな決められへん」と言及。優勝翌日の大阪よしもと漫才劇場の凱旋公演後には、きむらが「まだ何も準備をしてませんし…。たくさんの大人（会社の幹部ら）と話をさせてもらいたい。いろんな意見を聞きたい」と改めて説明していた。

きむらの同期では、24年M-1準優勝のバッテリィズが東京へ進出し人気を博しており、「カベポスター」「ダブルヒガシ」が4月からの東京進出を発表している。

きむらバンドはNSC大阪校36期、赤木が同37期卒。ともに別のコンビを組んでいたが、同時期に解散。きむらバンドが赤木を誘って16年3月に「たくろう」を結成した。18年に第39回今宮子供えびすマンザイ新人コンクールで新人漫才福笑大賞、19年に第8回ytv漫才新人賞決定戦で準優勝の実績を残し、昨年12月の漫才日本一決定戦「M-1グランプリ2025」では最終決戦で審査員9人中8人の票を獲得する圧勝で頂点に立った。

また、赤木は1月に出演した「行列のできる法律相談所2時間SP」内で結婚していることを電撃発表。昨年8月に婚姻届を提出、お相手は一般女性だと明かしている。