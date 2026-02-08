声優・東山奈央、来年もって歌手活動を休止へ「自分で選択したものです」
人気声優・東山奈央が8日、来年をもって歌手活動を休止することを発表した。
【動画】活動を休止！来年3月に武道館ライブ…声優・東山奈央の告知映像
ワンマンライブ2026「祭 -Matsuri-」会場で発表され、自らの口で「来年の歌手活動10周年をもちまして、歌手活動をお休みすることにしました。自分で考えて、自分で選択したものです」と説明した。
理由については年齢などにも触れ「声優活動も歌手活動もすべて全力！自分に求めるハードルを高くしたり、どんどんボリュームアップしていくというのは、年を重ねることと少し逆行してしまうようで…。このやり方をずっと続けていくのは、いつかどこかで不完全燃焼を生んでしまう気がしていました」と伝えた。
また、「お休み期間がどれくらいになるのかは、わかりません。5年なのか、10年なのかは今も決めていません」と説明した。
なお、長年の夢であった「もう一度、みんなと日本武道館へ」という夢を実現し、本人の誕生日である2027年3月11日に東京・日本武道館で10th Anniv. Final Live 『OVER THE RAINBOW at 日本武道館』を開催することが発表された。
東山はアニメ『ニセコイ』桐崎千棘役、『神のみぞ知るセカイ』中川かのん役、『マクロスΔ』レイナ・プラウラー役、『鬼滅の刃』須磨役、『名探偵プリキュア！』森亜るるか／キュアアルカナ・シャドウ役などで知られる人気声優。
