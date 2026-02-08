ミラノ・コルティナ五輪

ミラノ・コルティナ五輪のスノーボード男子ビッグエアは7日（日本時間8日）に決勝が行われ、木村葵来（ムラサキスポーツ）が日本勢同種目初となる金メダル、木俣椋真（ヤマゼン）が銀メダルを獲得した。金メダル第1号となった木村はこの日、衆院選の投開票を迎えた高市早苗首相から祝福を受けた。

日本テレビ系の衆院選開票特番で、高市首相が首相公邸から電話で木村をお祝いする様子が放送された。「チームジャパン第1号の金メダルおめでとうございます」「日本人に大きな感動と勇気を与えてくれました」などと祝福し、「めちゃくちゃうれしいです」と快挙を喜んだ。木村は「ありがとうございます」と述べた。

さらに「あの、質問とかしていいですか？」と切り出した。「初のオリンピックですっごいパフォーマンスを発揮できた秘訣はなんですか？」と質問。木村は「いつも通りに競技に集中してやれたことかなと思います。W杯と同じ気持ちで取り組んだことかなと思います」と回答した。

また「怪我をされたでしょう。一時期は調子を落としておられたことがあったと思いますが、ここまでどのような思いでやってこられたのですか？」などと質問攻め。木村もやや緊張した様子ながら誠実にひとつひとつの質問に答えた。高市首相は「今回の素晴らしいパフォーマンスをぜひ次の競技への力に変えてください」とエールを送った。



（THE ANSWER編集部）