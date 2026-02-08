FBSでは、福岡の投票所で出口調査を行いました。その結果や情勢取材に基づいて、すでに「当選確実」となった候補者もいます。福岡11の小選挙区についてお伝えします。

福岡市博多区などの福岡1区です。自民の前職で、高市内閣の首相補佐官・井上さんが、6回目の当選を確実にしています。中道の前職・丸尾さん、参政の新人・吉富さん、維新の元職・山本さん、共産の新人・岩本さんは及びませんでした。

九州一の都市型選挙区・福岡2区です。自民の前職・鬼木さんが6回目の当選を確実にしています。鬼木さんとは6度目のライバル対決となった中道の前職・稲富さん、参政の新人・木下さん、共産の新人・貫洞さんは届きませんでした。

福岡市早良区などの福岡3区です。自民の前職・古賀さんが、6回目の当選を確実にしています。いずれも新人の中道・仁戸田さん、維新・天野さん、共産の原賀さんは届きませんでした。

宗像市などの福岡4区です。前回、“裏金問題”の逆風下で勝ち上がった自民の前職・宮内さんが今回も当選確実です。国民の前職・許斐さん、参政の新人・原田さんは及びませんでした。

春日市、筑紫野市などの福岡5区です。自民の前職で厚生労働大臣政務官の栗原さんが、2回目の当選を確実にしました。いずれも新人の国民・川元さん、参政・岡部さん、社民・那須さんは届きませんでした。

続いて、久留米市などの福岡6区です。自民の前職・鳩山さんが、5回目の当選確実です。国民の新人・近藤さん、共産の新人・河野さんは及びませんでした。

与野党候補の一騎打ちとなった大牟田市などの福岡7区です。自民の前職・藤丸さんが中道の新人・亀田さんに差をつけ、6回目の当選を確実にしました。

飯塚市、直方市などの福岡8区です。自民党の麻生太郎副総裁が、れいわの新人・沖園さん、無所属の新人・森田さんを圧倒し、16回目の当選を確実にしています。



北九州市八幡西区などの福岡9区です。無所属の前職・緒方さんが当選を確実にしました。解散の直前に党公認を得た自民の新人・三原さん、国民の新人・大塚さん、共産の新人・山田さんは届きませんでした。

北九州市小倉北区などの福岡10区です。自民の新人・吉村さんが当選を確実にしました。中道の前職・城井さん、いずれも新人で無所属の大石さん、参政の熊本さん、共産の古賀さんは届きませんでした。

最後に、行橋市や田川市などの福岡11区です。前回は“裏金問題”の逆風下で落選した自民の元職・武田元総務相が、維新の前職・村上さんを10ポイント以上リードしています。続くのは中道の新人・辻さんです。

参政の新人・井上さん、社民の新人・志岐さんは厳しい戦いとなっています。