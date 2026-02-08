J1に昇格した水戸は東京Vに1-3で敗れた

昨季のJ2を制して悲願の昇格を果たした水戸ホーリーホックは、2月8日の明治安田J1百年構想リーグの開幕戦で東京ヴェルディと対戦し、1-3で敗れた。

副キャプテンを務めるMF大崎航詩は「自分たちがどれだけJ1を戦うにおいて足りないのか」と力不足を実感した。

昨季にアルビレックス新潟の指揮を執り、J1の経験を持つ樹森大介監督は「そんなに甘くない」と選手に伝えていた。そのうえで、試合を振り返り「J1に初挑戦で色々とアップデートして臨んだが、ゴール前の球際や一瞬の寄せ、J1レベルだとちょっとしたミスが失点に直結してしまう。ボールを持ちながら、もっと攻撃の迫力を出さないと得点の匂いはしなかった」と話した。

水戸は前半のうちに2失点したが、そのどちらの場面も個人の差を痛感したという。2点目は東京VのFW齋藤功佑が左サイドから中央へ運びながら右足シュートを決めた。対応していた大崎は「自分の中でコースを防いだつもりが、股を通されていた」と悔やむ。また、1点目は東京Vの右サイドからFW松橋優安が突破にかかり、スライディングしたDF板倉健太をさらに1つかわして入れたパスからオウンゴールになった。大崎は「J2だとクロスを上げる角度から、松橋選手がもう1個持っていった」と、局面のところで差があったとの実感を口にした。

ボランチ同士の戦いでは東京VのMF森田晃樹やMF平川怜の技術が際立ったところもあり、マッチアップについて「僕のところでも本当に個人として比べ物にならないというか、今このままでだと、もう一生追いつかないような差ができてしまったのかな、その差があるんだなっていうのを今日で感じた」と衝撃を受けたという。

J1での戦いについて、2021年の入団から水戸でプレーしてチーム最古参となったボランチは「（クラブの）規模感においても本当、言い方は悪いですけど、J1に値する規模感ではないので、自分たちで掴んだチャンスはあるんですけど、そこに関してもすべて格上のチームになるので緊張するヒマもなかった」と話す。

そのうえで「事実だけで言うと、ヴェルディさんも去年は残留争いをしていたと思うので、このチームでも残留争いに巻き込まれたんだと。優勝だったり、上位に食い込むにはまだまだだったチームを相手にこの結果なので、自分たちがどれだけJ1を戦うにおいて足りないのかっていうのはあらためて感じましたし、こういうチームとまず渡り合えないと、J1に残るどころか本当に1勝もできない」と危機感を露わにした。

このハーフシーズンの百年構想リーグは全てのカテゴリーに昇格と降格がなく、シーズン移行して8月に開幕する2026-27シーズンに本来のJ1リーグが始まる。それだけに水戸にはプレーオフも含め20試合をJ1の相手と戦うチャンスがあるとも言える。樹森監督は「チャレンジができる良い機会だと思っています。ただし、何かを得るために勝利を目指さないことはない。勝利を目指したうえで成長できるようにしたい」と話すが、まずは試合のスピード感や強度に対する「慣れ」を得ることも必要になりそうだ。（轡田哲朗 / Tetsuro Kutsuwada）