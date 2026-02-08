衆院選は８日、投開票され、新潟４区（長岡市、柏崎市、小千谷市、見附市、出雲崎町、刈羽村）は自民党の元職・鷲尾英一郎氏が当選を確実とした。元新潟県知事で中道改革連合の前職・米山隆一氏は敗北した。

医師免許を持ちながら司法試験にも合格している米山氏は、２００５年の衆院選で自民党から新潟５区で立候補も田中真紀子氏に敗れた。その後も１３年の参院選まで計４回、国政選挙に挑戦したが、いずれも落選した。

２０１６年には新潟県知事選に無所属で立候補し、初めて選挙で勝利。だが、在任中の１８年に週刊誌で女性問題が報じられ、約１年半で辞職することとなった。２０年には作家の室井佑月氏と結婚した。

２１年の衆院選で再び国政に挑戦することを決定。新潟５区から無所属で出馬した。同区には元新潟県知事で自民の現職・泉田裕彦氏がおり、前長岡市長の森民夫氏も含めた首長経験者による三つどもえの戦いという珍しい選挙戦となる中で勝利。「１０増１０減」で選挙区の区割り変更が行われ、県内の選挙区が６から５に減った２４年は、新潟４区で立候補して鷲尾氏、泉田氏を破った。

勝った鷲尾氏は、元々は民主党の衆院議員。０５年に新潟２区で比例復活で初当選した。１９年に自民党入りし、２１年は比例北陸信越ブロックに単独立候補して当選。前回は比例復活できなかった。