千葉10区は自民・小池正昭氏が中道・谷田川元氏を破り当選確実…高市政権の人気が追い風に　長野5区は与野党一騎打ちを制し自民・宮下一郎氏が当選確実

前回選挙でぎりぎりの戦いを繰り広げた注目選挙区です。

【千葉10区 小池正昭 当確】

455日目を迎えることができそうです。

千葉10区は自民党の小池正昭さんが中道改革連合の谷田川元さんを破り、当選確実です。

前回は1600票の僅差で勝利しましたが高市政権の人気を追い風に谷田川さんを大きく引き離しました。

【長野5区・宮下一郎（自民・前）】

与野党一騎打ちを制しました。長野5区は自民党の宮下一郎さんが当選確実です。

公明党離れもなんのその。

「伊那谷を強く、豊かに」をキャッチフレーズに東京一極集中の是正などを訴え、早々に、8回目の当選を確実にしました。

【宮崎2区】

宮崎2区は、大接戦となっています。

2025年、「コメは売るほどある」「買ったことがない」の失言で農水大臣を辞任した自民党の江藤拓さん、ライバルの国民民主党・長友慎治さんと激しく競り合っています。

【埼玉16区】

埼玉16区は岸田内閣で復興大臣を務めた自民党の土屋品子さんが有利な情勢です。

父親が埼玉県知事を務め、自身は料理番組に出演していた経歴を持つ土屋さん。

地元での抜群の知名度と“高市人気”で支持を広げています。