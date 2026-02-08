「圧勝ではないか」自民党で次々当選の“花付け”始まる「若い人が推し活のように選挙に」圧倒的勝利で高市首相に期待の声【衆院選2026】

こちら自民党本部4階のフロアに設置された開票センターは、当選確実となった候補にバラが付けられるのを待っている状況です。

今まさに党幹部らによるバラ付けが行われています。

先ほど、鈴木幹事長がここ党本部4階の幹事長室に入りましたが、自民党の優勢が伝えられる中、厳しい表情を見せていました。

この他、麻生副総裁や古屋選挙対策委員長も党本部に入っています。

自民党の優勢が伝えられる中、既に当選確実となった候補も多く、鈴木幹事長らが一人一人に花を付けています。

今回の選挙について自民党議員からは、「びっくりするくらい良い」「圧勝ではないか」「自民党の雰囲気が明るくなるだろう」などの声が聞かれ、すでに勝利のムードが漂っています。。

また、「若い人が推し活のように選挙に行っていると感じる」との声や、少数与党の状況が解消され高市首相は「やりたいことがやりやすくなるだろう」と期待する声も出ています。

その高市総理ですが、まもなく党本部に入り、テレビ各社の番組に順次中継で出演する他、あす、今回の選挙結果を受けた記者会見を行い、今後の政権運営の方針などを説明する見通しです。