気象台は、午後8時47分に、波浪警報を奄美市、大和村、宇検村、瀬戸内町、龍郷町、喜界町、徳之島町、天城町、伊仙町、和泊町、知名町、与論町に発表しました。

奄美地方では、9日明け方まで高波に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■奄美市
□波浪警報【発表】
　9日明け方にかけて警戒
　予想最大波高　6m

■大和村
□波浪警報【発表】
　9日明け方にかけて警戒
　予想最大波高　6m

■宇検村
□波浪警報【発表】
　9日明け方にかけて警戒
　予想最大波高　6m

■瀬戸内町
□波浪警報【発表】
　9日明け方にかけて警戒
　予想最大波高　6m

■龍郷町
□波浪警報【発表】
　9日明け方にかけて警戒
　予想最大波高　6m

■喜界町
□波浪警報【発表】
　9日明け方にかけて警戒
　予想最大波高　6m

■徳之島町
□波浪警報【発表】
　9日明け方にかけて警戒
　予想最大波高　6m

■天城町
□波浪警報【発表】
　9日明け方にかけて警戒
　予想最大波高　6m

■伊仙町
□波浪警報【発表】
　9日明け方にかけて警戒
　予想最大波高　6m

■和泊町
□波浪警報【発表】
　9日明け方にかけて警戒
　予想最大波高　6m

■知名町
□波浪警報【発表】
　9日明け方にかけて警戒
　予想最大波高　6m

■与論町
□波浪警報【発表】
　9日明け方にかけて警戒
　予想最大波高　6m