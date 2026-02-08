【波浪警報】鹿児島県・奄美市、大和村、宇検村、瀬戸内町、龍郷町、喜界町などに発表 8日20:47時点
気象台は、午後8時47分に、波浪警報を奄美市、大和村、宇検村、瀬戸内町、龍郷町、喜界町、徳之島町、天城町、伊仙町、和泊町、知名町、与論町に発表しました。
奄美地方では、9日明け方まで高波に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■奄美市
□波浪警報【発表】
9日明け方にかけて警戒
予想最大波高 6m
■大和村
□波浪警報【発表】
9日明け方にかけて警戒
予想最大波高 6m
■宇検村
□波浪警報【発表】
9日明け方にかけて警戒
予想最大波高 6m
□波浪警報【発表】
9日明け方にかけて警戒
予想最大波高 6m
■龍郷町
□波浪警報【発表】
9日明け方にかけて警戒
予想最大波高 6m
■喜界町
□波浪警報【発表】
9日明け方にかけて警戒
予想最大波高 6m
■徳之島町
□波浪警報【発表】
9日明け方にかけて警戒
予想最大波高 6m
■天城町
□波浪警報【発表】
9日明け方にかけて警戒
予想最大波高 6m
■伊仙町
□波浪警報【発表】
9日明け方にかけて警戒
予想最大波高 6m
■和泊町
□波浪警報【発表】
9日明け方にかけて警戒
予想最大波高 6m
■知名町
□波浪警報【発表】
9日明け方にかけて警戒
予想最大波高 6m
■与論町
□波浪警報【発表】
9日明け方にかけて警戒
予想最大波高 6m