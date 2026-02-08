気象台は、午後8時47分に、波浪警報を奄美市、大和村、宇検村、瀬戸内町、龍郷町、喜界町、徳之島町、天城町、伊仙町、和泊町、知名町、与論町に発表しました。

【警報エリアを確認】【波浪警報】鹿児島県・奄美市、大和村、宇検村、瀬戸内町、龍郷町、喜界町などに発表 8日20:47時点

奄美地方では、9日明け方まで高波に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】

■奄美市

□波浪警報【発表】

9日明け方にかけて警戒

予想最大波高 6m



■大和村

□波浪警報【発表】

9日明け方にかけて警戒

予想最大波高 6m



■宇検村

□波浪警報【発表】

9日明け方にかけて警戒

予想最大波高 6m





■瀬戸内町□波浪警報【発表】9日明け方にかけて警戒予想最大波高 6m■龍郷町□波浪警報【発表】9日明け方にかけて警戒予想最大波高 6m■喜界町□波浪警報【発表】9日明け方にかけて警戒予想最大波高 6m■徳之島町□波浪警報【発表】9日明け方にかけて警戒予想最大波高 6m■天城町□波浪警報【発表】9日明け方にかけて警戒予想最大波高 6m■伊仙町□波浪警報【発表】9日明け方にかけて警戒予想最大波高 6m■和泊町□波浪警報【発表】9日明け方にかけて警戒予想最大波高 6m■知名町□波浪警報【発表】9日明け方にかけて警戒予想最大波高 6m■与論町□波浪警報【発表】9日明け方にかけて警戒予想最大波高 6m