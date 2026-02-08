東京の注目選挙区は?東京14区は自民・松島みどりさん9回目の当選確実に　東京9区“イッシュウ・イッセイ対決”は自民・菅原一秀氏ややリード

真冬の首都決戦。東京の注目選挙区の最新情報です。

【東京14区 自民・松島みどり 当確】

“早苗パワー”炸裂です。

東京14区は自民・松島みどりさんが9回目の当選を確実にしました。

高市内閣で外国人政策担当の総理大臣補佐官を務める松島さん。

選挙中、外国人の土地取引の監視などを訴え、支持を広げました。

【東京12区 自民・高木啓】

再生回数は伸びずとも…得票数は伸びました。

東京12区、自民党の高木啓さんに当選確実が出ました。

高木さんは、2025年の自民党総裁選で高市総理を支えた議員の一人、他の候補を引き離し、勝利をつかみました。

【東京9区 自民・菅原一秀】

東京9区はデッドヒートが続いています。

恒例の自民・菅原一秀さんと中道・山岸一生さんの“イッシュウ・イッセイ対決”。

前回、無所属で立候補し、落選した菅原一秀さんが、ややリード。

猛追する山岸一生さんを振りきれるでしょうか。

【東京30区 自民・長島昭久】

東京30区は、自民党の長島昭久さんと中道の五十嵐衣里さんが激戦を繰り広げています。

前回は五十嵐さんに敗れ復活当選した長島さん。

公明票も離れた今回の選挙ですが、長島さんが一歩リードする展開です。