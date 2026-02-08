マンチェスター・ユナイテッドのキャプテン、ブルーノ・フェルナンデスはマイケル・キャリック暫定監督の手腕を絶賛した。英『Sky Sports』が報じている。



ユナイテッドのレジェンドでもあるキャリックはルベン・アモリム前監督のチームを引き継ぎ、プレミアリーグ第22節のマンチェスター・ダービーから指揮を執り始めたが、現在4連勝中。マンチェスター・シティ、アーセナル、フラム、そして今節はトッテナムとビッグマッチで勝利している点も忘れてはいけない。





キャリック体制に変わってから選手らはイキイキしたパフォーマンスを見せ、勝利を重ねることで自信がついてきた印象もある。順位は現在4位にまで上がってきたなか、トッテナム戦の後、ブルーノはキャリック暫定監督について次のように語った。「これがサッカーだ。試合ごとに状況は変わる。キャリックは正しい考えを持って監督に就任し、選手たちにピッチ上での責任と自由を与えてくれた。とても良いことだ。彼が素晴らしい監督になることは確信していたし、今まさにそれを示している。我々は彼をもっと助けられることを願っている」「誰もがこのクラブでプレイするプレッシャーを理解している。誰もが周囲の期待を知っている。彼は勝利がこのクラブにとって何を意味するかを知っている。それがチームに特別な何かを加えている」キャリック就任後、勢いが止まらないユナイテッド。今プレミアリーグで最も勢いのあるチームといえるが、目を覚ました赤い悪魔はこの連勝をどれだけ伸ばしていけるのか、楽しみだ。