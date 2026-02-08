【速報】「世耕弘成シーズン2をお楽しみに」和歌山2区で世耕氏が当選確実　無所属から2期連続の衆議院へ

２月８日（日）に行われた衆議院議員選挙。和歌山２区（橋本市・田辺市・新宮市など）で、無所属・世耕弘成氏（６３）の２期連続の当選が確実となりました。



当選確実の報を受けて、世耕氏が支援者らに喜びを語りました。



（和歌山２区・世耕弘成氏）

今回の選挙、本当に寒い中で、皆さんに大変なご苦労をおかけして戦うという選挙となりました。まず、ご支援いただいた皆さん方に、心から感謝を申し上げたいと思います。本当にありがとうございました。





12日間、寒い中での選挙でありましたが、私自身は声を潰すこともなく、元気に走り回らせていただきました。まだ票数は見ていませんけれども、高市総理より先に当確が出たということは、それなりに立派な成績だったんだろうという風に思っております。2回続けて、前回は大変な逆境の中で私を選んでいただきました。そして今回はおそらく立派な成績で選んでいただいたということでありますので、この県民の信託にしっかりと応えるように、これからの仕事、また頑張ってまいりたいと思います。衆議院議員1期目、大変充実した、しかし短い1年3ヶ月でありました。これから「衆議院議員 世耕弘成 シーズン2」を、ぜひ皆さんお楽しみに、していただきたいと思います。公約で申し上げたように、人口減少で苦しむ、また経済がどうしても伸びない和歌山に、質の高い雇用をしっかりと誘致をしていくということに全力を尽くしていきたいとい思います。また国の視点からは、非常に国際情勢が難しい、またAIとか新しい技術が出てきて経済が根底から変化するかも分からないという時期に、これまでの経験をしっかり生かしながら、国のためにもお役に立っていきたい。そのことをお誓い申し上げまして、当選のご挨拶とさせていただきます。本当にありがとうございました。