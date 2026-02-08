衆院選は８日、投開票され、山口２区（周南市、下松市、岩国市、光市、柳井市、大島郡、玖珂郡、熊毛郡）は、自民党の前職・岸信千世氏が、中道改革連合の前職・平岡秀夫元法相らを破り、当選を確実とした。

岸氏は、安倍晋三元首相の弟で元防衛相の岸信夫氏の長男。慶応大卒業後はフジテレビに勤務し、信夫氏の秘書を経て、信夫氏が体調不良のため議院辞職したことに伴う２０２３年４月の補選で初当選した。当時も平岡氏との一騎打ちで、得票差は約５７００票。２４年の衆院選では約１７００票差にまで詰められており、今回は逆転を許した。

平岡氏は、００年に同区で初当選。比例復活した０５年も含め、５期連続当選していたが、信夫氏が初出馬した１２年は落選。１４年も信夫氏に敗れ、信千世氏にも２度敗れていた（２４年は比例復活）。

◆岸信夫氏、信千世氏と平岡秀夫氏の過去の対決

▼１２年 岸信夫氏…１０万５７６０票、平岡秀夫氏…５万３４９３票

▼１４年 岸信夫氏 ９万６７９９票、平岡秀夫氏…５万７８１４票

▼２３年 岸信千世氏…６万１３６９票、平岡秀夫氏…５万５６０１票

▼２４年 岸信千世氏…１０万４８８５票、平岡秀夫氏…１０万３１６１票

【注】１７、２１年の衆院選は平岡氏が立候補せず。２４年は平岡氏が比例復活