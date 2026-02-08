¡Úµð¿Í¡ÛºäËÜÍ¦¿Í¤Ï¥µ¥Ã¥«¡¼¤â¤ª¼ê¤ÎÊª¡¡²ÚÎï¤Ê¥ê¥Õ¥Æ¥£¥ó¥°ÈäÏª¤Ç¥Õ¥¡¥ó´¶·ã¡Ö¤¹¤´¤¤¡ª¡×
¡ÚÌÜ·â¡Ûµð¿Í¤ÎµÜºê¥¥ã¥ó¥×¤Ï£¸Æü¤ÇÂè£²¥¯¡¼¥ë¤ò½ªÎ»¡£´¨ÇÈ¤Î±Æ¶Á¤ÇºÇ¹âµ¤²¹¤¬£µÅÙÁ°¸å¤ÈÎä¤¨¹þ¤ó¤ÀÃæ¤Ç¤â¡¢¥Á¡¼¥àºÇÇ¯Ä¹¤ÎºäËÜÍ¦¿ÍÆâÌî¼ê¡Ê£³£·¡Ë¤¬àÈþµ»á¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤ò´î¤Ð¤»¤¿¡£
¡¡¼¼ÆâÎý½¬¾ì¤Î¡ÖÌÚ¤Î²Ö¥É¡¼¥à¡×¤Ç¤ÎÎý½¬Ãæ¡¢¤¿¤Þ¤¿¤ÞÅ¾¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥µ¥Ã¥«¡¼¥Ü¡¼¥ë¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤È¤ª¤â¤à¤í¤Ë¥ê¥Õ¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¡£ºòµ¨¤Þ¤ÇÄÌ»»£²£´£´£·°ÂÂÇ¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤¿°ìÎ®Áª¼ê¤ÏÊÌ¤Îµåµ»¤â¤ª¼ê¤ÎÊª¤Î¤è¤¦¤Ç¡¢¤½¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿£ÇÅÞ¤äÊóÆ»¿Ø¤«¤é¤â¡Ö¤¹¤´¤¤¡ª¡×¤È´¶Ã²¤ÎÀ¼¤¬Ï³¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê¥Ú¥ó¡õ¥«¥á¥é¡¦Âç¿Ü²ì°ìÀµ¡Ë