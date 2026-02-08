TABASCO®×モスが実現！大人のスワイシー限定メニュー登場
モスプレミアムから、大人の味覚を刺激する期間限定メニューが登場。TABASCO®ソースを使用した和牛バーガーと、甘さと辛さが交差する新感覚ソフトクリームが同時発売されます。グルメバーガーとともに“スワイシー（甘×辛）”という新たなおいしさを提案。ちょっと贅沢な時間を楽しみたい日にぴったりな、注目のコラボレーションです。
スモーキーな辛さの和牛バーガー
「和牛バーガーチポトレ＆ベーコンTABASCO®チポートレイソース使用（ポテト付き）」は、燻製した赤いハラペーニョ由来のTABASCO®チポートレイソースを使用。
甘じょっぱい特製ソテーソースと、和牛パティの旨みが重なり、奥行きのある味わいに仕上がっています。グリルオニオンやベーコンのコクも加わり、大人が満足できる一品です。
※バンズにはちみつを使用しています。
甘辛がクセになる大人スイーツ
「大人のベリーソフトクリームTABASCO®ハバネロソース使用」は、北海道産生乳のソフトクリームに、フルーティーなハバネロソース入りベリーソースをプラス。
マンゴーやパパイヤの甘みのあとに、しっかりとした辛さが追いかけてくる新感覚の味わいです。デザートでもTABASCO®の魅力を楽しめます。
＜ラインナップ＞
・和牛バーガーチポトレ＆ベーコンTABASCO®チポートレイソース使用（ポテト付き）
価格：1,950円
・大人のベリーソフトクリームTABASCO®ハバネロソース使用
価格：580円
・TABASCO®コンプリートセット
価格：2,480円
販売期間：2026年2月5日（木）～3月15日（日）
販売期間：2026年2月5日（木）～3月15日（日）
販売店舗：モスプレミアム千駄ヶ谷店、モスプレミアム桜木町クロスゲート店
7種ソースで広がるスワイシー体験
店内にはTABASCO®オリジナルレッドペパーソースをはじめ、全7種類のTABASCO®ソースを期間限定で用意。バーガーやサイドメニューに自由にかけて、自分好みの味にアレンジできます。
甘味と辛味を掛け合わせた“Swicy”な体験を、日本でいち早く楽しめるのも魅力です。
大人のご褒美に選びたい限定コラボ
和牛バーガーの深いコクと、スイーツの甘辛バランスが楽しめるTABASCO®×モスプレミアムの限定メニュー。ちょっと刺激的で、でも上品な味わいは、大人の外食時間にぴったりです。
期間限定だからこそ、気になる方は早めにチェックしてみてくださいね♡