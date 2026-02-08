TABASCO®×モスが実現！大人のスワイシー限定メニュー登場

モスプレミアムから、大人の味覚を刺激する期間限定メニューが登場。TABASCO®ソースを使用した和牛バーガーと、甘さと辛さが交差する新感覚ソフトクリームが同時発売されます。グルメバーガーとともに“スワイシー（甘×辛）”という新たなおいしさを提案。ちょっと贅沢な時間を楽しみたい日にぴったりな、注目のコラボレーションです。

スモーキーな辛さの和牛バーガー



「和牛バーガーチポトレ＆ベーコンTABASCO®チポートレイソース使用（ポテト付き）」は、燻製した赤いハラペーニョ由来のTABASCO®チポートレイソースを使用。

甘じょっぱい特製ソテーソースと、和牛パティの旨みが重なり、奥行きのある味わいに仕上がっています。グリルオニオンやベーコンのコクも加わり、大人が満足できる一品です。

※バンズにはちみつを使用しています。

甘辛がクセになる大人スイーツ

「大人のベリーソフトクリームTABASCO®ハバネロソース使用」は、北海道産生乳のソフトクリームに、フルーティーなハバネロソース入りベリーソースをプラス。

マンゴーやパパイヤの甘みのあとに、しっかりとした辛さが追いかけてくる新感覚の味わいです。デザートでもTABASCO®の魅力を楽しめます。

＜ラインナップ＞

・和牛バーガーチポトレ＆ベーコンTABASCO®チポートレイソース使用（ポテト付き）

価格：1,950円

・大人のベリーソフトクリームTABASCO®ハバネロソース使用

価格：580円

・TABASCO®コンプリートセット

価格：2,480円

※バンズにはちみつを使用しています。

販売期間：2026年2月5日（木）～3月15日（日）

販売店舗：モスプレミアム千駄ヶ谷店、モスプレミアム桜木町クロスゲート店

7種ソースで広がるスワイシー体験



店内にはTABASCO®オリジナルレッドペパーソースをはじめ、全7種類のTABASCO®ソースを期間限定で用意。バーガーやサイドメニューに自由にかけて、自分好みの味にアレンジできます。

甘味と辛味を掛け合わせた“Swicy”な体験を、日本でいち早く楽しめるのも魅力です。

大人のご褒美に選びたい限定コラボ



和牛バーガーの深いコクと、スイーツの甘辛バランスが楽しめるTABASCO®×モスプレミアムの限定メニュー。ちょっと刺激的で、でも上品な味わいは、大人の外食時間にぴったりです。

期間限定だからこそ、気になる方は早めにチェックしてみてくださいね♡