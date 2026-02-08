俳優の仲野太賀（32）が主演を務めるNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜後8・00）は8日、第51回衆院選の開票速報のため放送休止となった。大河ドラマの2月休止は1990年「翔ぶが如く」以来36年ぶりで、極めて異例。第6話「兄弟の絆」は15日に放送される。

＜※以下、ネタバレ有＞

織田信長（小栗旬）の暗殺を企てたという疑いが大沢次郎左衛門（松尾諭）にかかった。小一郎（仲野太賀）の機転により、その場の手打ちは免れるが、鵜沼城に残った藤吉郎（池松壮亮）の命が危ない。翌日までに大沢の無実を証明しなければならない小一郎は、調査に奔走しつつ、市（宮崎あおい）に信長への口添えを依頼。しかし断られ、市から信長の“ある過去”が語られる。翌日、手詰まりの小一郎は信長の前で驚きの行動に出る…。

NHK連続テレビ小説「おちょやん」などの八津弘幸氏がオリジナル脚本を手掛ける大河ドラマ通算65作目。“天下一の補佐役”豊臣秀長を主人公に、豊臣兄弟の絆と奇跡の下克上を描く。兄・豊臣秀吉役は俳優の池松壮亮が演じる。

俳優の西田敏行が主人公・西郷隆盛役を演じた「翔ぶが如く」は2月11日に第6話、2月25日に第7話がオンエアされ、2月18日は第39回衆院選の開票速報のため放送休止。今回の“2月衆院選”はこの時以来36年ぶりとなった。