好きな「1980年代デビューのバンド」ランキング！ 2位「BOØWY」を抑えた圧倒的1位は？
All Aboutニュース編集部は2025年11月10〜11日、全国10〜60代の男女300人を対象に「邦楽ロックバンドに関するアンケート」を実施しました。本記事では「好きな1980年代デビューのバンド」ランキングを発表します。
【10位までの全ランキング結果】
2位は、「BOØWY」でした！
氷室京介さん、布袋寅泰さん、松井恒松さん、高橋まことさんの4人による伝説的なロックバンド。1981年に結成し、アルバム『MORAL』でデビュー。8ビートを基調としたソリッドなロックサウンドと逆立てた髪などの斬新なビジュアルで、それまでの音楽シーンを一変させた存在でした。「ライブハウス武道館へ」の宣言通り、1986年に武道館公演を成功させ、同年『B・BLUE』などのヒットでバンドブームを巻き起こします。絶頂期の1987年に解散を宣言し、1988年の東京ドーム公演「LAST GIGS」でその活動に幕を下ろしました。
アンケート回答を見ると、「このバンド前後で日本のロックの歴史が変わったと思う。エピソード1つ取ってもただただかっこいい」（40代男性／長崎県）や「時代を象徴する存在で、音楽シーンに革新をもたらしたバンドだと思います。ストレートなロックサウンドとキャッチーなメロディが融合していて、今でも色褪せません。クールでスタイリッシュな世界観が独特で、日本のロックの礎を築いた印象があります」（30代女性／富山県）、「氷室と布袋がいたバンドなので伝説」（40代男性／東京都）、「完成されたバンドだから」（40代男性／東京都）といったコメントが寄せられていました。
1位に選ばれたのは、「B’z」です！
松本孝弘さんと稲葉浩志さんによるロックユニット。バンド名は当初「AからZまで」を意味する「A'z（アズ）」が候補でしたが、読み間違いなどの懸念から変更され、記号的で現代的な「B'z」となりました。本人たちが過去に語った「ビートルズのBとツェッペリンのZ」という説はジョークなのだそう。2021年のサブスク全曲解禁時にはランキングを独占するなど、長きにわたり圧倒的な人気を誇っており、稲葉さんの独特な歌唱ニュアンスと、松本さんの卓越したギタープレイが融合したサウンドは、まさに「奇跡のグループ」と評されています。
自由回答を見ると、「名曲ばかり。どんな気分の時にもあう曲があります」（30代女性／東京都）、「B'zって80年代なんですか!?びっくりです！」（40代女性／岐阜県）、「カラオケで盛り上がる曲が多いから。幅広い世代が曲を知っているから」（30代女性／福岡県）、「カラオケに行くとお父さんがよく歌ってくれる曲だったため選択しました」（20代女性／宮城県）といったコメントが寄せられていました。
※コメントは全て原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:斉藤 雄二)
