農業を支えるものから、日本の伝統芸術まで。ジャンルを越えた4つの言葉を完成させる「ひらがな2文字」を当てるクイズです。語彙力を武器に、全問正解を目指しましょう！

写真拡大

言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！

今回は、日本の美しい伝統や、日々の生活習慣にまつわる言葉などをピックアップしました。空欄を埋めて、4つの言葉を完成させてください。

問題：□に共通するひらがなは？

次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。

ため□□
□□ばな
せ□□つ
□□にえ

ヒント：お花を美しく飾る「日本の伝統文化」を何と呼ぶ？

答えを見る






正解：いけ

正解は「いけ」でした。

▼解説
それぞれの言葉に「いけ」を入れると、次のようになります。

ためいけ（ため池）
いけばな（生け花）
せいけつ（清潔）
いけにえ（生け贄）

農業用水を貯める「ため池」や、華道として親しまれる「生け花」、そして生活の基本である「清潔」が並びました。最後の「生け贄（いけにえ）」は、現代では比喩表現や物語の中で耳にすることが多い言葉ですね。同じ「いけ」という音でも、場所を指す「池」や、命や花を活かす「生け」、そして熟語の一部など、漢字によって意味が大きく広がるのが面白いポイントです。

※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)