【ひらがなクイズ】1分ですっきり！ 空欄に共通する2文字は？ 日本の伝統文化がヒント
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！
今回は、日本の美しい伝統や、日々の生活習慣にまつわる言葉などをピックアップしました。空欄を埋めて、4つの言葉を完成させてください。
ため□□
□□ばな
せ□□つ
□□にえ
ヒント：お花を美しく飾る「日本の伝統文化」を何と呼ぶ？
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
それぞれの言葉に「いけ」を入れると、次のようになります。
ためいけ（ため池）
いけばな（生け花）
せいけつ（清潔）
いけにえ（生け贄）
農業用水を貯める「ため池」や、華道として親しまれる「生け花」、そして生活の基本である「清潔」が並びました。最後の「生け贄（いけにえ）」は、現代では比喩表現や物語の中で耳にすることが多い言葉ですね。同じ「いけ」という音でも、場所を指す「池」や、命や花を活かす「生け」、そして熟語の一部など、漢字によって意味が大きく広がるのが面白いポイントです。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、日本の美しい伝統や、日々の生活習慣にまつわる言葉などをピックアップしました。空欄を埋めて、4つの言葉を完成させてください。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
ため□□
□□ばな
せ□□つ
□□にえ
ヒント：お花を美しく飾る「日本の伝統文化」を何と呼ぶ？
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
正解：いけ正解は「いけ」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「いけ」を入れると、次のようになります。
ためいけ（ため池）
いけばな（生け花）
せいけつ（清潔）
いけにえ（生け贄）
農業用水を貯める「ため池」や、華道として親しまれる「生け花」、そして生活の基本である「清潔」が並びました。最後の「生け贄（いけにえ）」は、現代では比喩表現や物語の中で耳にすることが多い言葉ですね。同じ「いけ」という音でも、場所を指す「池」や、命や花を活かす「生け」、そして熟語の一部など、漢字によって意味が大きく広がるのが面白いポイントです。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)