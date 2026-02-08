◆ソフトバンク春季キャンプ（8日、宮崎）

福岡・飯塚高出身の育成3年目でB組（2軍）の藤原大翔投手（20）が、今キャンプで初めて打撃投手を務めた。緒方理貢、川村友斗、藤田悠太郎と1軍経験もある選手らに計25球を投じ、捉えられた当たりは2本のみ。「真っすぐも指にかかっていたし、カーブも悪くなかった」とうなずいた。

寒波のため、室内のマウンドに上がった。高めに浮く球もあったが、最速152キロを計測するなど威力があった。オフに上沢直之の下で磨いたカーブも光った。球種を宣告してから投じながらも空振りを奪うシーンもあり「前のカーブは一度浮いてたので投げた瞬間に打者が分かった。新しいものはスピンが効いているから直球に近い軌道で打者の手前で落ちる」と手応えは十分だ。見守っていた斉藤和巳2軍監督も「今日が一番まとまっていた」と評価した。

昨年の春季キャンプはB組から紅白戦に参加し、小久保裕紀監督から「打たれたけど、1イニングで30球も投げて球速が落ちない。結構なことですよ」と絶賛された。ただ、支配下に昇格されることはなく2年目を終えた。あれから1年。藤原は「去年、真っすぐは褒めてもらったけど、変化球が全然決まらなかった。今年はカーブにも自信がついたのでアピールしたい」と準備は万全だ。成長真っただ中の若干20歳、今年は褒められるだけで終わらせない。（大橋昂平）