「ベンチ外って何があった？」「心配すぎる」上田綺世のまさかの欠場にSNS騒然！ フェイエ指揮官明かした理由は…「彼はあまりにも苦しんでいる」
現地１月18日に開催されたオランダリーグ第22節で、上田綺世と渡辺剛を擁するフェイエノールトがユトレヒトと敵地で対戦している。
この一戦で今季ここまで18ゴールを奪い、エールディビジの得点ランキングでトップに立っている上田はメンバー外となった。一方、怪我で離脱していた渡辺はスタメンに復帰している。
上田のまさかの欠場にSNS上は騒然。「ベンチ外って何があった？」「体調不良？」「いなくなってるんですが…」「心配すぎる…」といったコメントが上がっている。
オランダメディア『VI』によると、ロビン・ファン・ペルシ監督はその理由をこう明かした。
「彼はあまりにも苦しんでいる。ここ数週間、痛みを抱えながらプレーしており、今日は出場できない。（ヤクブ・）モデルを選んだ。どこでもプレーできることを証明している。彼なりのやり方でストライカーのポジションを担ってくれるだろう」
日本代表FWの怪我が大事に至らないことを願うばかりだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
