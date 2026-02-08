テレビ各局、衆院選の議席予想 自民党が大幅議席増へ【各局予想一覧】
衆議院選挙の投開票日となる8日、テレビ局では各局「選挙特番」を放送。8時時点での各局の議席獲得予想では、自民党が大幅に議席を伸ばす結果が伝えられている。
●NHK
自民274〜328
中道37〜91
維新28〜38
国民18〜35
共産3〜8
れいわ0〜2
減ゆ0〜3
参政5〜14
保守0〜1
社民0
みらい7〜13
無・他3〜8
●日本テレビ
自民289〜335
中道35〜66
維新30〜40
国民20〜36
共産3〜6
れいわ0〜2
減ゆ1〜2
参政9〜16
保守0
社民0
みらい8〜12
無・他3〜8
●テレビ朝日
自民313
中道44
維新35
国民30
共産5
れいわ
減ゆ2
参政15
保守0
社民0
みらい12
無・他6
●TBS
自民321
中道50
維新35
国民29
共産3
れいわ0
減ゆ2
参政11
保守0
社民0
みらい8
無・他6
●テレビ東京
自民314
中道50
維新35
国民30
共産3
れいわ0
減ゆ2
参政14
保守0
社民0
みらい9
無・他
●フジテレビ
自民292〜329
中道36〜66
維新30〜38
国民22〜33
共産2〜7
れいわ0〜3
減ゆ1〜2
参政10〜16
保守0〜2
社民0〜1
みらい8〜13
無・他3〜8
