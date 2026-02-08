　2026年2月8日投開票の衆議院議員選挙で、岐阜2区は、国家公安委員長などを務めた自民党のベテラン・棚橋泰文さん(62)が11回目の当選を確実にしました。

地元経済界などの支援で安定した戦いをみせました。