ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【衆院選2026・岐阜】自民党の前職・棚橋泰文さんが当選確実 【衆院選2026・岐阜】自民党の前職・棚橋泰文さんが当選確実 【衆院選2026・岐阜】自民党の前職・棚橋泰文さんが当選確実 2026年2月8日 20時40分 東海テレビ リンクをコピーする みんなの感想は？ 2026年2月8日投開票の衆議院議員選挙で、岐阜2区は、国家公安委員長などを務めた自民党のベテラン・棚橋泰文さん(62)が11回目の当選を確実にしました。地元経済界などの支援で安定した戦いをみせました。