【衆院選2026・愛知】自民・前職の今枝宗一郎さんが当選確実
2026年2月8日 20時39分
東海テレビ

愛知14区では自民党の前職でデジタル副大臣を務める今枝宗一郎さん（41）の当選確実です。去年は「石破おろし」の急先鋒で続く総裁選では高市さんの推薦人に。安定した戦いで6度目の当選を確実にしました。