ミラノ・コルティナオリンピックは７日、スキージャンプ女子個人ノーマルヒル（ＨＳ１０７メートル、Ｋ点９８メートル）が行われ、丸山希（北野建設）が９７メートルと１００メートルを飛び、合計２６１・８点で銅メダルを獲得した。

今大会、日本勢のメダル第１号。２０１８年平昌（ピョンチャン）大会３位の高梨沙羅（クラレ）は合計２３８・９点で１３位、勢藤優花（オカモトグループ）は１４位、伊藤有希（土屋ホーム）は１７位。

２回目を飛び終えた丸山が、高梨、伊藤と抱き合った。「スキージャンプを続けてきて良かったなって、すごく思います」。表彰台で首から銅メダルを下げ、目には涙も光っていた。

１回目の９７メートルで１位と１・２点差、４位とは３・８点差の３位。２回目も冷静だった。飛び出した直後に「行ける感触があった」と、会心の１００メートルでメダルをもぎ取った。

前日まで飛距離が出ず「メダルに届くか不安だった」という。この日、試技でゲートに座る位置を浅くした。「試合で思い切って変えられる。だから本番に強い」と金城ヘッドコーチ。大胆な修正を初出場の夢舞台、初戦でやってのけた。

北京五輪を逃す大ケガからはい上がり、重圧のかかる五輪イヤーのＷ杯で６勝と覚醒した。「普段しない緊張をした中で、自分のジャンプができて自信になった」。強靱（きょうじん）なメンタルに高い技術。日本勢第１号のメダルは、丸山の強さがもたらした。（福井浩介）