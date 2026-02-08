中日の涌井秀章投手が８日、自身のＸを更新。第２クール最終日となった練習後、村松開人内野手、上林誠知外野手と、新人の牧野憲伸投手の歓迎会を開催したことを報告した。

涌井は「こんばんは。第２クール最終日は牧野選手を囲う会が開催されています。北海道出身って事でジンギスカンを食べに来ました」とし、写真の中央で左手にビールジョッキを抱えた牧野がカメラ目線で映り込んだ。右にはメニュー表とトングを持って肉を焼く鍋プレートを見つめる村松、左にはグラスに入った飲み物を見つめる上林の姿がある。

「３人共食べるぞっていう顔しています。チェスト！！！」と結んだ。「チェスト」とは「行くぞ」「やるぞ」という意味を持つ鹿児島弁で、６日まで中日のキャンプに参加していた元ソフトバンクで、現ＢＣリーグ栃木に所属する川崎宗則がお立ち台などで叫んでいたことで有名な言葉だ。

フォロワーからは「試合中みたいな真剣な表情ですね」「村松くんのやる気が特に伝わってきます」「ワクさん、今年もありがとうございます」「沖縄でジンギスカン店って珍しいですね」「ムネリンに新しい風を貰いましたか？」といったコメントが集まっていた。