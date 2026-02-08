ＡＫＢ４８の２１期研究生・高橋舞桜（１５）、田中沙友利（１７）、牧戸愛茉（１８）、森川優（１７）、渡邉葵心（１８）が８日、東京・秋葉原のＡＫＢ４８劇場での「手をつなぎながら」公演に出演し、劇場公演デビューを飾った。５人は取材に応じ、劇場公演デビューまでの道のりや、未来への思いを語った。

初々しさを漂わせながらも練習の成果を発揮した。ユニット曲も含めて１３曲以上を披露。高橋は「たくさん練習をしてきたけど今でも緊張している」と正直な気持ちを明かした。田中は「楽しく全力で最後までやりきることができました」と笑顔を見せ、渡邉は「５人で初日を迎えられてうれしい」と本番を迎えたからこその実感を込めた。

２１期研究生は昨年５〜８月にかけて行われたオーディションから最終的に５人が合格。同年１２月に開催したレジェンドＯＧが参加したことで話題となった日本武道館コンサート初日にお披露目され、「＃好きなんだ」をファーストパフォーマンスした。今年に入ってからはそれぞれが“前座”での経験を積んで、この日に正式な劇場公演デビューに至った。

ダンス未経験だった高橋は苦労もあった。「人生で１３曲も覚えたことは一回もなかった。ずっと不安でした。自主練習で多い日は１日７時間、一人でスタジオを借りて練習した」。この日のために努力で必死に食らいついてきた。

グループにとって昨年の２０周年の日本武道館公演ではレジェンドＯＧの姿を見たことも刺激となった。牧戸は「全部かっこよくて、全部衝撃的でした。劇場公演の初日に向かって、そんな先輩方のかっこいい姿を何回も心や頭で再生した。まだまだ足元にも及ばないけど、少しでも近づけたらいいな」と憧れの気持ちが力となっている。

昨年は「日本レコード大賞」の「企画賞」、大みそかには６年ぶりとなる「第７６回ＮＨＫ紅白歌合戦」とＯＧとともに再び人気を拡大。“勝負の２１年目”という意識は２１期研究生にも染みこんでいる。森川も「（武道館公演で）２１年目のＡＫＢ４８は現役だけの力で東京ドームや大きな夢を追いかけたいという決心がついた」。記念すべき一歩を踏み出した日に、グループの未来を担う覚悟をにじませた。