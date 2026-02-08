ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【衆院選2026・愛知】国民民主党の前職・丹野みどりさんが当選確実 【衆院選2026・愛知】国民民主党の前職・丹野みどりさんが当選確実 【衆院選2026・愛知】国民民主党の前職・丹野みどりさんが当選確実 2026年2月8日 20時33分 東海テレビ リンクをコピーする みんなの感想は？ 愛知11区は、国民民主党の前職、丹野みどりさん（52）が当選確実となりました。元CBCアナウンサーとしての知名度に加え、トヨタ系労組の全面的支援を受けて組織票をしっかり固め2回目の当選を確実にしました。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 平地でも多い所で10cmの予想…9日明け方にかけて東海3県では所により大雪の見込み 三重では警報級となる可能性も 「お腹が空いていて…」住宅に侵入し現金や食料品盗んだか ベトナム人で27歳無職の男を逮捕 余罪も捜査 夜の国道を高速で走る軽自動車が…パトカーが赤色灯つけ追跡も乗用車2台に衝突しながら逃走 2人が乗車か 関連情報（BiZ PAGE＋） イベント, 大船, ネジ, 床暖房, 慰霊祭, マンション, 伊東市, デイサービス, 埼玉, 配線