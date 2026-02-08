日本オリンピック委員会（JOC）が2月6日、公式X「TEAM JAPAN」を更新。2月5日に開催されたスノーボード男子ビッグエア予選の結果を伝えた。

「TEAM JAPAN」は「荻原大翔選手が予選トップ！ 4名全員が決勝進出決定」とスノーボード男子日本4選手全員が決勝に進出したことを報告。1位が荻原大翔（20）、3位が木村葵来（21）、5位が長谷川帝勝（20）、10位が木俣椋真（23）という結果になった。決勝は2月7日に開催される。

【画像】予選を1位で通過した荻原大翔（画像はTEAM JAPAN Xより引用）

この投稿にはXユーザーから「真夜中に大興奮でした」「表彰台独占あるある～！！！！！」「日本ホンマにスノボ強い！」「決勝が楽しみです！！」「怪我なく頑張れ」といったコメントが寄せられた。

なお、7日に行われた決勝では、木村葵来が金メダル、木俣椋真が銀メダルに輝いた。日本勢によるワンツーフィニッシュは、この種目での日本男子初メダルとなる歴史的快挙。予選を通過した長谷川帝勝は11位、荻原大翔は12位だった。