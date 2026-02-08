元櫻坂46で現在はフジテレビのアナウンサー・原田葵さんは2月5日、Instagramを更新。6日開幕のミラノ・コルティナ冬季五輪の取材のため現地に滞在していることを報告した。

原田アナは投稿日の10日前からイタリアに滞在していることを報告。ミラノのドゥオーモ（大聖堂）を背後に笑顔の写真や、移動中の様子や雪景色などを写真で公開した。原田アナは「ミラノ、リビーニョ共に盛り上がっていて、3日後に迫るオリンピック開幕が今から楽しみです」と五輪開幕に向けた現地の様子を伝えている。

公開された写真の中には砂糖が添えられた真っ白なドリンクも。原田アナは「ラテを頼んだらミルクが出てきてびっくり仰天」とちょっとしたハプニングがあった事も説明した。最後は「めざましテレビで毎朝、イタリアよりお伝えしていますので ぜひお付き合いください」とコメントを添えた。

【画像】大聖堂の前で笑顔のフジ原田葵アナ（画像は原田葵さんInstagramより引用）

この投稿には、Instagramユーザーから「めざましで見れなくて寂しいですね」「可愛すぎる」「取材頑張ってくださいね」「葵ちゃんロスです」「可愛いさのレベルが違う」「朝から癒されます～」「笑顔が素敵で可愛いです」「ドルチェ食べ過ぎ注意」「透明感半端ない」「葵ちゃん幸せだな～」などコメントが寄せられた。