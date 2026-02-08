Snow Manの向井康二が自身のInstagramで、スノーボードの滑走ムービーを公開した。

【動画】Snow Man向井康二がキッカーでジャンプ！華麗なスノーボードムービー

■Snow Man向井康二が颯爽とゲレンデを滑走

向井は「東京雪降ってるみたいだからスノボ第三弾！」として、自身が滑走するスノーボードムービーを投稿。

動画では、向井が黄色いニット帽を着用した運転動画からスタート。続いて、グレーとブラックのツートンカラーのウェアに着替え、ヘルメットにゴーグル、フェイスマスクをした安全と防寒を兼ね備えたスタイルで登場。

ゲレンデでは、エッヂを立てた滑らかな滑走を披露したのに加え、スキー場に設置されたキッカーに入ってジャンプも披露。飛んでいる間に、腕をクルクルと回した場面にフォーカスするなど、くすっと笑える編集に。

このほか、滑りながらくるりと向きを変えるなどグラウンドトリックも披露。パークを満喫したようだ。

向井は「今タイにいるけど、タイはあついよー！！」と結んでおり、東京に雪が降ったことで雪山が恋しくなったのか、第三弾となるスノーボードムービーを公開した。

「はぁカッコいい」「本当に上手なんだね」「撮影者も上手い！」と滑走を褒める投稿が寄せられた他、「助手席からの景色はスノボデートみたい」「助手席はヤバい」「世界中の女性がメロつく」と動画の冒頭の車中での様子にも反響が寄せられた。

■動画：Snow Man向井康二がキッカーに入ってジャンプ！スノーボードで自由自在に滑りまくる