ONE OR EIGHT、氷点下近い気温も何のその 話題曲「TOKYO DRIFT」など披露し渋谷をジャック
8人組グローバルボーイズグループ・ONE OR EIGHTが8日、東京・渋谷駅近くで、ミニアルバム『GATHER』リリースを記念した渋谷ジャックイベントを開催。氷点下近い気温の中、熱のこもったパフォーマンスで渋谷の街を熱狂させた。
【写真】熱すぎる…！4トントラック上でパフォーマンスするONE OR EIGHT
1月29日に自身初となるミニアルバム『GATHER』をリリースしたが、リード曲の「TOKYO DRIFT」がTikTok総再生回数が約3000万回されるなど、注目を集めている。3月1日まで渋谷をジャックする企画を実施するなか、この日は渋谷ストリーム、稲荷橋広場で4トントラックをステージとしたサプライズライブを開催した。
トラックのステージ部分が開くと、登場を待ちわびたファンから大きな歓声が上がり、「POWER」を力強く披露。その後も「BET YOUR LIFE」「KAWASAKI」など、次々にパフォーマンスした。朝から降雪に見舞われたこの日、日本気象協会によると午後6時の渋谷区の気温は氷点下近い0.5度だったが、寒さを感じさせない熱気あるダンスなど繰り広げた。
トラックが大きく揺れるほどのアクロバティックなパフォーマンスが続き、日本初パフォーマンスとなる「TOKYO DRIFT」でトリを飾った。REIAは「雪も降って寒いと思うんですけど、こうして会いに来てくれて本当に嬉しく思いますし、今幸せな気分でいっぱいです」と笑顔を見せた。
【写真】熱すぎる…！4トントラック上でパフォーマンスするONE OR EIGHT
1月29日に自身初となるミニアルバム『GATHER』をリリースしたが、リード曲の「TOKYO DRIFT」がTikTok総再生回数が約3000万回されるなど、注目を集めている。3月1日まで渋谷をジャックする企画を実施するなか、この日は渋谷ストリーム、稲荷橋広場で4トントラックをステージとしたサプライズライブを開催した。
トラックが大きく揺れるほどのアクロバティックなパフォーマンスが続き、日本初パフォーマンスとなる「TOKYO DRIFT」でトリを飾った。REIAは「雪も降って寒いと思うんですけど、こうして会いに来てくれて本当に嬉しく思いますし、今幸せな気分でいっぱいです」と笑顔を見せた。