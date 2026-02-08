２・５次元アイドルグループ「すとぷり」らが所属する「ＳＴＰＲ」が８日、東京ドームでアーティストが総出演する「ＳＴＰＲ Ｆａｍｉｌｙ Ｆｅｓｔｉｖａｌ（すとふぇす）！！２０２６」の最終日公演を行った。

すとふぇすは「ＳＴＰＲ」最大の祭典で、昨年４月以来２回目の開催。「すとぷり」の他に、「騎士Ｘ−Ｋｎｉｇｈｔ Ｘ−」、「ＡＭＰＴＡＫ×ＣＯＬＯＲＳ」、「めておら−Ｍｅｔｅｏｒｉｔｅｓ−」、「すにすて―ＳｎｅａｋｅｒＳｔｅｐ」の５組２９人が集結。リスナー（ファンの総称）へありったけの愛と感謝を届けた。

トップバッターで登場したのは「すとぷり」。ジェルが「今日は最高の思い出作るぞ！」とあおると客席の熱は一気にＭＡＸに。「僕らだけのシャングリラ」を熱唱した。

後輩グループも全力パフォーマンスで続いた。自身の持ち曲に加え、「すとぷりメドレー」では先輩の楽曲をリスペクトを込め披露。「騎士Ｘ−Ｋｎｉｇｈｔ Ｘ−」のタケヤキ翔は「光栄な気持ちと同時に楽しかった」と笑顔を見せた。

その後もここでしか見られないユニットや「すとぷり」メンバーのソロ曲披露などでリスナーを喜ばせた。

２日間で約８万人を動員。この日は約５時間で３３曲を歌いきった。「すにすて」の「にしき」は「エモかったし心にきています。皆さんにこれからも幸せを届けていきます」と感激。「すとぷり」の「ジェル」も「昨年よりも進化した姿見せられた。たくさんのありがとうを皆さんに伝えたい」と感謝した。

終盤には「すとぷり」の「莉犬」がソロメジャーデビューと「ＳＴＰＲ」新グループ結成、そして来月２８、２９日Ｋアリーナ横浜でのすとふぇす開催決定などサプライズ発表続々とした。