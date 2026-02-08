Meg Bonusが、2nd EP『LOSS』から「Stay,beMeg Bonusが、新曲「MERMAID」を2月11日に配信リリースすることが決定した。あわせてジャケットも公開されている。

▲「MERMAID」

2026年第1弾楽曲となる本楽曲は、野本慶自身の“彩度100％の楽しい思い出”を表現したポップソング。エンジニアには米津玄師やOfficial髭男dismなどを担当している小森雅仁を起用。『LOSS』に続いて高橋佳樹をサウンドデザインに迎え、細部までこだわって制作された意欲作となっている。ジャケット写真はPERIMETRON所属のクリエイティブユニット“Margt”が手掛けた。

SpotifyとApple Musicでは楽曲のPre-add/Pre-saveもスタート。また、明日9日にはJ-WAVE『STEP ONE』にMeg Bonusがゲスト出演し、「MERMAID」がフルサイズで初オンエアされる。

◾️＜Meg Bonus LIVE 2026＞ 2026年4月29日（水）東京・大手町三井ホール

開場 16:30 / 開演 17:30 ▼チケット

全席指定 6,500円（税込／ドリンク代別途）

オフィシャル先着先行

受付期間：1月16日（金）12:00〜2月15日（日）23:59

受付URL：https://eplus.jp/megbonus/