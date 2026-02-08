２・５次元アイドルグループ「すとぷり」らが所属する「ＳＴＰＲ」が８日、東京ドームでアーティストが総出演する「ＳＴＰＲ Ｆａｍｉｌｙ Ｆｅｓｔｉｖａｌ（すとふぇす）！！２０２６」の最終日公演を行った。

すとふぇすは「ＳＴＰＲ」最大の祭典で、昨年４月以来２回目の開催。「すとぷり」の他に、「騎士Ｘ―Ｋｎｉｇｈｔ Ｘ―」、「ＡＭＰＴＡＫ×ＣＯＬＯＲＳ」、「めておら―Ｍｅｔｅｏｒｉｔｅｓ―」、「すにすて―ＳｎｅａｋｅｒＳｔｅｐ」の５組２９人が集結。約５時間で３３曲歌いきり、リスナー（ファンの総称）へありったけの愛と感謝を届けた。

ライブ終盤には「すとぷり」の「莉犬」がソロメジャーデビューや新グループ結成、そして来月２８、２９日Ｋアリーナ横浜でのすとふぇす開催決定などサプライズ発表を続々と行った。「莉犬」は「先陣を切ってどんどん活動の幅を広げていきたい」と力強く宣言。「昨年の活動を通してたくさんの方々にお声がけしていただいたので、本当に皆さんのおかげです」とリスナーへ感謝を伝えた。最後に「ぶちかますことで、ＳＴＰＲって夢あるねって思われるようにこれからも挑戦していきます」とこれからの目標も語った。