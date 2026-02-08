ミラノ・コルティナ五輪

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート団体戦が7日（日本時間8日）に行われ、男子ショートプログラム（SP）で鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）が108.67点をマーク。日本は2位で8日（同9日）の最終日に挑むことになり、メダルへの期待が高まっている。一方でSNS上のファンは観客席の“異変”に心を痛めている。

氷上で選手が熱く、美しい演技で魅了する一方で、開幕時から客席の入りは寂しいものだった。空席が目立つ会場の様子がSNS上でも拡散され、海外フィギュアファンを中心に様々な声が上がっている。

「空席が目立つのが本当に悲しい」

「異常な価格を正当化できないから観に行かない」

「見たかったけどこの価格……」

「値段見た時に会場が空席だらけになるのを確信したわ」

「こんなのはバカバカしい」

開会式でも空席が話題となっていた今大会。空席が目立つ理由として上がっているのはチケットの価格だ。団体戦のチケットは280ユーロ（約5万2000円）だが、最終日に関して現状購入できるのは750ユーロ（約14万円）のカテゴリーAのみとなっている。



（THE ANSWER編集部）