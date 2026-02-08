オリックス・バファローズ球団公式ダンス＆ヴォーカルユニット「BsGravity」が、4月1日（水）にニューアルバム『Evolution』をリリースする。

BsGravityは、オリックス・バファローズとエイベックスのコラボレーションにより2014年に球界初のダンス＆ヴォーカルユニットとして結成された「BsGirls」9名と、2024年より新たに生まれた「BsGuys」3名からなる計12名のプロ野球界初男女混成ユニット。ヴォーカル4名・パフォーマー8名にて構成されており、BsGirls結成年から毎年CDをリリースしている。

ニューアルバム『Evolution』は収録曲のInstrumentalを含めた全11曲入り。タイトル曲「Evolution」は『進化』をテーマに、“BsGravityとしても新たなステージへ、これまでの歴史を胸に更なる高みへと向かって進化を遂げる”というコンセプトで描かれた爽やかな内容となった。

そのほか、キャッチーなカップリング曲「LALALA」やBsGirls・BsGuysそれぞれの新曲2曲も収録。さらに「SKY」や、ボーナストラックとして2026シーズンより新たなイニングイベントにて使用する「バファローズ☆パレード」も収録されている。

■ニューアルバム『Evolution』

2026年4月1日（水）発売

商品内容：CD＋DVD ／ 3,000円（税込）

品番：AVCD-63876/B 収録内容

CD

01、Evolution

02、LALALA

03、Good Time ※BsGirls

04、Escape ※BsGuys

05、SKY （BsG 2026 Ver.）

06、Evolution （Instrumental）

07、LALALA （Instrumental）

08、Good Time （Instrumental）

09、Escape （Instrumental）

10、SKY （BsG 2026 Ver.） （Instrumental）

11、バファローズ☆パレード （Bonus track） DVD

「Evolution」 Music Video 詳しくはこちらから

https://www.buffaloes.co.jp/news/detail/202600697468.html