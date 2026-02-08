ミラノ・コルティナオリンピックのフィギュアスケート団体は７日、男子ショートプログラム（ＳＰ）とアイスダンスのフリーが行われ、日本が米国と５点差の２位につけた。

男子ＳＰは、鍵山優真（オリエンタルバイオ）が、１０８・６７点で世界王者のイリア・マリニン（米）を抑えて１位となり、順位点１０点を獲得した。日本は上位５チームによるフリーに進み、アイスダンスの吉田唄菜、森田真沙也組（木下アカデミー）が５位だった。

鍵山は会心の演技に「自分では、五輪と相性がいいのかなって思っている」と声を弾ませた。１８歳で勢いに乗って銀メダルをつかんだ２０２２年北京五輪から４年。日本男子のエースとして確かな力を見せつけた。

冒頭の４回転―３回転の連続トウループは４・０７点の高い出来栄え点（ＧＯＥ）を獲得。４回転サルコーも後半のトリプルアクセル（３回転半ジャンプ）も決め、ステップは９人のジャッジ全員がＧＯＥで満点をつけた。観客席をあおって盛り上げ、「思い切り楽しめた」と振り返った。

これまでは、アクセルを含む全種類の４回転ジャンプを跳ぶマリニンの壁に阻まれ、世界選手権やグランプリファイナルでの優勝経験はない。その絶対王者をこの日は１０点以上も上回った。１０日（日本時間１１日未明）から始まる男子ＳＰを前に、「自己ベストに近い点数が出たのはすごく大きい」と自信をみなぎらせた。（岡田浩幸）