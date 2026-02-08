昨季限りで現役を引退した沢村拓一氏（37）が8日放送の日本テレビ「サンデーPUSHスポーツ」（日曜後4・55）にゲスト出演。巨人時代に経験した“緊張の瞬間”を明かした。

この日はお笑いコンビ「ママタルト」の大鶴肥満（34）と檜原洋平（34）が巨人の宮崎キャンプ2日目（2月2日）を取材した様子をオンエア。

2人は昨年放送の同番組で共演した丸佳浩外野手（36）と再会を果たし、ブルペンで山崎伊織投手（27）が投げている時に打席に立ち、声をかけていた丸の行動について質問した。

これに丸が「バッター目線から見た…。フォークかなんかだと思うんですけど、振るところから落とさないと振らないわけじゃないですか。甘い！と思ったところから落とす。その軌道が凄いあの球は良かった」と褒めていたと会話の内容を明かすと、ここでスタジオでVTRを見ていた沢村氏がストップボタンをプッシュ。

「投手にとってのバッター目線のアドバイスって結構重要なんで。ブルペンって結局、自己満足になっちゃうんで。バッター目線っていうのが凄く勉強になります」と“解説”した。

そして、番組MCを務めるお笑いコンビ「麒麟」の川島明（47）からブルペンで打席に立ってもらって「緊張する選手とかいました？」と問いかけられると「選手が立つ分にはまだいいんですけど、僕、原（辰徳）監督に立たれたんですよ、一回」とし、「“インコース来なさい”って言われると、外に引っかけちゃうんですけど。（原監督が）“ダメだ”って…」と苦笑い。

川島から「当ててはいけないからね、まず」と指摘されると「そうですね」とし、「（自軍の）選手とか相手（チーム）とかだったらしょうがないんですけど。ちょっと攻めきれなかったですね」と懐かしそうに振り返っていた。