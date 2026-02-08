ママさんが久しぶりに帰ってくるので、ワンコと駅までお迎えに行ったら…？ワンコが再会に大喜びする様子が反響を呼び、投稿は記事執筆時点で54万6000回再生を突破しています。

【動画：久々にママが帰ってくるので、犬が『駅までお迎えに行った』結果→再会の瞬間に…ドタバタすぎる『おかえり』】

ワンコがママとの再会に大喜び！

Instagramアカウント「pomeshibaazuki_0423」に投稿されたのは、ママさんが久しぶりに帰ってきて、ポメラニアン×柴犬のMIX犬「あずき」ちゃんと再会した時の様子です。あずきちゃんは、パパさんと一緒に駅までママさんをお迎えにきたそう。そしてパパさんに抱っこされた状態で、ママさんとご対面したら…？

あずきちゃんは「く～ん」と甘えるような鳴き声を上げながら、パパさんの腕の中でジタバタと大暴れ！どうやら嬉しすぎて、じっとしていられないようです。喜びを爆発させる姿が可愛くて、ママさんは思わず声を出して笑ってしまったそう。

暴れすぎて面白い姿に

ママさんが優しく撫でてあげても、まだ興奮がおさまらないあずきちゃん。ずっとジタバタ動いているうちにハーネスから前足が抜けて、いつの間にかお腹のあたりまでズレてしまっていたそう。

まるで腹巻をしているかのような姿はなんとも滑稽ですが、こんな風に全力で「おかえりなさい」を伝えてもらえて、ママさんは幸せな気持ちになったことでしょう。

この投稿には「ドタバタがかわいいw」「なんだ天使か…」「嬉しいが体からはみ出てる」「腹巻みたいになってるw」といったコメントが寄せられ、ドタバタすぎる再会シーンは多くの人に笑顔を届けてくれることとなりました。

ママとパパが一緒に帰ってきたら…？

ママさんとパパさんはあずきちゃんを溺愛しており、あずきちゃんも2人のことが大好き！ 2人が一緒に帰宅した時には、喜びのあまりおもちゃをくわえたまま部屋をウロウロしていたそう。

しかし2人を同じようにお出迎えしてくれるわけではなく、ママさんへの熱烈な歓迎ぶりに比べると、パパさんにはちょっぴり塩対応だったとか。あずきちゃんとママさんのラブラブすぎる姿を見て、嫉妬せずにはいられないパパさんなのでした…。

あずきちゃんの可愛い姿やご家族との愛にあふれた日常をもっと見たい方は、Instagramアカウント「pomeshibaazuki_0423」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：Instagramアカウント「pomeshibaazuki_0423」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。