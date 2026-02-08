おもちゃもご飯も飼い主さんも…！全部が好きで気になる子犬さん。フットワークが軽すぎて、すべてが中途半端な光景は面白すぎると話題を呼び、投稿は記事執筆時点で189万回再生を突破。「情報量多すぎｗｗ」「ジワる…」「かわいすぎぃ♡」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：『おもちゃにご飯に飼い主さんに…』やりたいことが多すぎる子犬→すべてが『中途半端』な光景】

ボールを咥えていたと思ったら…？

TikTokアカウント「corgi...roi_0210」に投稿されたのは、現在6歳のコーギーの男の子「ロイ」くんが生後4か月の子犬だったころのお姿。次から次へと興味が移り変わる…そんな『子犬あるある』を切り取った光景が話題を呼んでいます。

廊下の奥からボールを咥えてトトトッ…と、軽快な足取りで歩いてくるロイくん。その先に飼い主さんがいることに気づいたのでしょう、お顔は満面の笑みだったといいます。すると、ボールをポトリと落として笑顔のまま『ご主人様～！』と飼い主さんに駆け寄っていったそう。

ご飯に飼い主さん…やりたいことが多すぎる子犬

ところがたどり着く前に器に入ったフードを発見！やはりご飯の誘惑には勝てないのか、フードを数粒口に含んだとか。しかし食べ終わる前にクルッと方向転換し、やっぱり『ご主人様～！』と飼い主さんの元へ。ちょこんとお座りし見つめる姿は『なでてください♡』と催促しているよう。

ボール→ご飯→飼い主さん、すべてが中途半端で忙しいロイくん。心も体もぐんぐん成長する子犬期は、興味が次々と移っていくのは自然なこと。すべてを少しずつ楽しもうとする欲張りなロイくんの姿は、多くの人に優しい笑いを届けたのでした♡

この投稿には「満面の笑みが可愛い」「忙しすぎｗｗ」「結局主が好きってことか！」などのコメントが寄せられています。

わんこに初めてのお友達♡

あれもこれもと忙しいロイくんですが、初めてお友達ができた日の記録をご紹介！お友達とはわんこでも人でもなく、「ぬいぐるみ」だったそう。水を飲みに行くのにも連れて行き、飲み終わったらパクっと咥えてまた移動…。どこに行くにもいつも一緒なんだとか。

ぬいぐるみを咥えながら飼い主さんを見るロイくんは、『いいでしょ～！ボクの友達！』とでも言っているかのようで微笑ましい限り。初めてのお友達とずっと仲良しでいてくださいね。

TikTokアカウント「corgi...roi_0210」には、ロイくんのにぎやかな日々が紹介されていますよ。癒されにぜひ覗いてみてくださいね！

写真・動画提供：TikTokアカウント「corgi...roi_0210」さま

執筆：anrai0419

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております