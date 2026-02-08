自身のゴールを含む２得点に絡み、開幕戦勝利に貢献！ヴェルディ松橋優安の成長の背景にあった悔しさと新７番としての覚悟
［J１百年構想リーグEAST第１節］東京V ３−１ 水戸／２月８日／味の素スタジアム
東京ヴェルディは２月８日、J１百年構想リーグEASTの第１節で水戸ホーリーホックと味の素スタジアムで対戦し、３−１で勝利した。
この一戦で自身のゴールを含む２得点に絡み、チームの勝利に大きく貢献したのが松橋優安だ。
開始８分、右サイドでボールをカットした松橋は、自らドリブルで持ち運んでボックス内に侵入し、クロスを供給。「ソメ（染野唯月）を狙った」というボールは相手DFがクリアし切れず、ゴールに吸い込まれた。
21分に齋藤功佑のゴールでリードを広げて迎えた49分には、相手GKのキックミスのボールを拾った松橋から平川怜、森田晃樹と繋ぎ、ボックス内で森田からパスを受けた松橋が冷静にゴール左隅に流し込んだ。
試合後、オウンゴールを誘発したシーンについて松橋は「ゴールに向かうプレーを意識していたなかで、クロスを上手く上げられなかったですけど、結果的にオウンゴールに繋がってよかった」と振り返る。
また、自身のゴールについては「晃樹くんが“決めろ”っていう素晴らしいパスをくれたので、自分はしっかりトラップして流し込むだけでした。気持ちいいパスでした」と語る。
昨季のリーグ戦は34試合に出場しながら、無得点に終わっていた松橋。特に37節で対戦した鹿島アントラーズ戦（０−１）では、決定機を早川友基に止められてしまった。今節でゴールを記録できた背景には、そういった悔しさもバネになっているという。
「間違いなく繋がっていますし、あれは本当に悔しかった。プラスして、内容が良かったのに試合に勝てなかったのも悔しかった。それから自分がもうひとつ成長するために取り組んできたので、開幕戦で数字に残せたのは１個成長かなと思います」
松橋は今季から、東京Vアカデミーの先輩であり、チームのキャプテンでもある森田が昨年まで背負っていた７番を継承した。本人も「７番を背負っている覚悟を持って挑めたのが結果にも繋がった」と話し、「これからも結果で示せるようにやり続けたい」と意気込む。
東京Vの新７番が、これからどんなプレーを見せてくれるか楽しみだ。
取材・文●金子徹（サッカーダイジェスト編集部）
【動画】松橋が冷静にゴールに流し込む
