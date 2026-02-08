センスがいいと思う「長野県のお土産」ランキング！ 2位「市田柿ミルフィーユ」を抑えた1位は？【2026年調査】
暦の上では大寒を迎え、温かい飲み物と一緒に楽しむスイーツやグルメの需要が一段と高まる季節になりました。地元の素材を生かしたぜいたくな味わいから、思わず誰かに教えたくなるようなおしゃれな逸品まで、今注目したいものばかりです。
All About ニュース編集部では、2026年1月27〜28日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、「センスがいいお土産に関するアンケート」を実施しました。その中から、センスがいいと思う「長野県のお土産」ランキングの結果をご紹介します。
【10位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「伝統的な市田柿とバターを重ねるという発想、コーヒーとの相性も抜群で、和の素材を洋風に仕上げる高級感がお洒落だから」（30代女性／東京都）、「地域色とデザインが両立したセンスのあるお土産だと思ったので」（50代男性／大阪府）、「見た目もインパクトがあるし美味しいからセンスがあると思うので」（30代女性／石川県）といった声が集まりました。
回答者からは「長野らしさと可愛らしさを両立した商品なので」（50代男性／静岡県）、「一口サイズだし個包装だから食べる人に配慮されていてセンスいい」（20代女性／東京都）、「長野といえばりんごが有名なイメージがあるため」（20代女性／三重県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2026年1月27〜28日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、「センスがいいお土産に関するアンケート」を実施しました。その中から、センスがいいと思う「長野県のお土産」ランキングの結果をご紹介します。
2位：市田柿ミルフィーユ（Matsuzawa）／39票2位は、Matsuzawaの「市田柿ミルフィーユ」です。高級ブランド干し柿「市田柿」の間に、非発酵バターを幾層にも重ねたぜいたくな一品。ワインやチーズとの相性もよく、特産品を現代風にアレンジしたセンス抜群の品として、手土産に選ぶと喜ばれると評価されています。
回答者からは「伝統的な市田柿とバターを重ねるという発想、コーヒーとの相性も抜群で、和の素材を洋風に仕上げる高級感がお洒落だから」（30代女性／東京都）、「地域色とデザインが両立したセンスのあるお土産だと思ったので」（50代男性／大阪府）、「見た目もインパクトがあるし美味しいからセンスがあると思うので」（30代女性／石川県）といった声が集まりました。
1位：長野アップルパイ（りんごの木）／56票1位に輝いたのは、りんごの木の「長野アップルパイ」でした。長野の名産であるりんごをたっぷりと使用し、パイ生地で包み上げた一品。素材の良さを最大限に生かした本格的な味わいと、温かみがありながらも洗練されたパッケージが確かなセンスを感じさせる、長野土産の代表格です。
回答者からは「長野らしさと可愛らしさを両立した商品なので」（50代男性／静岡県）、「一口サイズだし個包装だから食べる人に配慮されていてセンスいい」（20代女性／東京都）、「長野といえばりんごが有名なイメージがあるため」（20代女性／三重県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)