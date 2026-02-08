2.5次元グループ「すとぷり」、「騎士X - Knight X -」、「AMPTAKxCOLORS」、「めておら - Meteorites -」、「すにすて - SneakerStep Prod.STPR MUSIC」の全5グループが8日

、東京ドームで大型ライブフェス「STPR Family Festival!! 2026（すとふぇす）」の2日目を開催した。昨年4月に東京ドームと埼玉・ベルーナドームで初開催。大好評を博しての2年連続のお祭りは、3月28、29日にKアリーナ横浜でも開催することが決定した。

立春の祭典は、まだ終わらない。夢の東京ドーム2日間が終わろうとしたアンコール。サプライズでKアリーナ横浜公演も発表されると、4万人の大観衆は、ドームを揺らすような大絶叫で喜んだ。しかも、東京ドームでの熱量を受け継ぎながら、音楽特化型で世界最大級の規模を誇るKアリーナ横浜ならではの、新たな「楽しい」を届けるという。全5グループのSTPRファミリーは、会場のある横浜ともさまざまなコラボレーションも展開すると宣言。春休みに横浜と街ぐるみで、すとふぇすを盛り上げることとなった。

この日のステージも、前日7日に続いて、総勢メンバー29人で5時間以上ものライブを行った。セットリストには、初日とは別の楽曲も組み込んで、さらに多彩なパフォーマンスだった。

また、すとぷりの莉犬が、ソニーミュージックからソロメジャーデビューすることも発表。昨年は、自社レーベルで3rdソロアルバムを出し、日本武道館や神戸ワールド記念ホールでソロライブも大成功させていたが、今年はさらに飛躍する。「先陣を切ってどんどん広げていきたい。自分がぶちかましていくことで『STPR最高だね』って、たくさんの人に思っていただけるようになりたい」と意気込んだ。

2.5次元アイドルという新ジャンルを引っ張り、日本のエンターテインメント界で快進撃を続けるSTPRファミリー。中でも、先駆者のすとぷりは、今年で結成10周年。コロナ禍明けの22年から東京ドームに立つのは、この日で6回目。まさにJ-POP屈指の人気グループだ。当然、これで満足なはずはない。

莉犬は「10年経ったけど、まだまだ新しいことやっていくぞ」と言い、すとぷりリーダーななもり。も「これからも楽しい未来、ワクワクをお届けしたい」。結成記念日の6月4日からは「すとぷり10周年プロジェクト」をスタートさせることも発表した。

ほかにも、さらなる新グループ誕生や、すにすてとスニーカーブランド「Reebok」とのコラボスニーカー制作など、今後のさまざまな新展開を予告した。「まだまだ終わらないぜ、お楽しみに」（ななもり。）。2.5次元アイドルの道なき道を開拓し続けるすとぷりと、彼らを追随する４グループたちは、これからもエンタメの新しい可能性を広げていく。

なお、3月28、29日のすとふぇすKアリーナ横浜公演のチケットも、この日からファンクラブ（FC）最速先行（抽選）の申し込みがスタートした。