衆院選は８日、投開票され、富山１区（旧富山市）は、元横浜市長で自民党の元職・中田宏氏が当選確実とした。

同区は前回２０２４年までは自民の田畑裕明氏が５期連続で当選。党の派閥裏金事件に関与していたことから、２４年は比例への重複立候補が認められなかったが、きっちり勝ち切っていた。その後、田畑氏は党員の無断登録などを理由に同区の支部長に選任されず、代わりに中田氏が公認候補となった。

これに対し田畑氏は当初、無所属でも同区から立候補する意向を示したが、公示直前に出馬を取りやめ。比例の北陸信越ブロックに単独立候補となったことから、保守分裂を免れていた。

中田氏は１９９３年の衆院選に日本新党から旧神奈川１区に立候補して初当選。衆院議員を３期務めた後、０２年の横浜市長選に当選し、市長を２期務めた。その後、１２年から日本維新の会所属で衆院議員を１期務め、自民党入り。１９年の参院選では比例で落選も、上位当選者の辞職により２２年に繰り上げ当選した。２５年の参院選も落選。選挙での勝利は、１４年ぶりとなった。

◆中田宏氏の選挙歴（順に選挙名、選挙区、所属政党、当落）

▼１９９３年 衆院選 旧神奈川１区 日本新党 当選

▼９６年 衆院選 神奈川８区 新進党 当選

▼２０００年 衆院選 神奈川８区 無所属の会 当選

▼０２年 横浜市長選 ― 無所属 当選

▼０６年 横浜市長選 ― 無所属 当選

▼１０年 参院選 比例 日本創新党 落選

▼１２年 衆院選 比例北陸信越 日本維新の会 当選

▼１４年 衆院選 神奈川１８区 次世代の党 落選

▼１９年 参院選 比例 自民党 落選※

▼２５年 参院選 比例 自民党 落選

【注】２２年に繰り上げ当選